Глава Браславского райисполкома и его жена задержаны по подозрению в получении взяток

Следственный комитет расследует уголовное дело о коррупции против главы Браславского райисполкома, а также его жены - начальника отдела экономики исполкома. Супругов задержали по подозрению в превышении полномочий и получении взяток за решение вопросов их компетенции. Известно, что подозреваемый ранее занимал должность директора ЖКХ города Чашники. С 2015 он занял свою последнюю должность. Обвиняемые под стражей. Другие подробности не сообщаются.