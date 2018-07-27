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Гомельские медики доставили в Беларусь еще двух пострадавших при ДТП в Украине

Этой ночью скорая привезла их в областную клиническую больницу. Еще один пострадавший до сих пор остается в Николаевской областной больнице. Он в реанимации, состояние тяжелое, поэтому пока транспортировка пациенту противопоказана.

Напомним, неделю назад на трассе Киев-Одесса белорусский микроавтобус врезался в грузовик, стоявший у правого края проезжей части. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте, 12 человек получили травмы. Водитель фуры сейчас под домашним арестом.

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