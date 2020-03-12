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Пожар в школе № 215 Минска

Пожар в столичной школе № 215. Горело имущество в подсобном помещении. К счастью, никто не пострадал. Учеников и персонал оперативно эвакуировали. В госпиталь обратился только заместитель директора с предварительным диагнозом "отравление". Он самостоятельно пробовал потушить возгорание до прибытия спасателей и медиков. Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас идет проверка.

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