Пожар в школе № 215 Минска

Пожар в столичной школе № 215. Горело имущество в подсобном помещении. К счастью, никто не пострадал. Учеников и персонал оперативно эвакуировали. В госпиталь обратился только заместитель директора с предварительным диагнозом "отравление". Он самостоятельно пробовал потушить возгорание до прибытия спасателей и медиков. Причиной пожара могло стать короткое замыкание. Сейчас идет проверка.



