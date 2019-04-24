Горят леса. В направлении автодороги Р-42 Гродно - Гожа - граница Литвы остановлено движение автомобилей

Срочные новости в эти минуты приходят с белорусско-литовской границы. В районе населенного пункта Криничная Гродненского района горят леса, в связи с чем в направлении автодороги Р-42 Гродно - Гожа - граница Литвы остановлено движение автомобилей. Из-за пожароопасной ситуации временно остановлено и оформление машин в пункте пропуска "Привалка" в обоих направлениях. Более ста спасателей, а также сотрудников погранвойск, милиции и лесхоза устраняют возгорание в лесу. По последней информации, около 200 грузовых машин, ожидающих выезда из Беларуси, в целях безопасности перемещены непосредственно к пункту пропуска. По согласованию с литовской стороной они будут оформлены и пропущены через границу на сопредельную территорию. О возобновлении работы пункта пропуска "Привалка" будет сообщено дополнительно. В трех населенных пунктах - деревнях Привалка, Плебанишки и Чернуха - созданы пожарные посты для мониторинга ситуации и недопущения распространения огня.