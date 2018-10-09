Гражданин Украины пытался ввезти в Беларусь два десятка патронов

Мужчину задержали на КПП Александровка. Из пояснений украинца, он живет в Киеве и ехал в Литву по рабочим вопросам через Беларусь. А патроны просто забыл выложить перед поездкой. Как отметили в Госпогранкомитете, только на этом участке границы уже десятый случай задержания нелегального арсенала. А всего с начала года на южных рубежах нашей страны изъято 43 единицы оружия и 450 боеприпасов.