Групповой суицид! СК установил обстоятельства взрыва на бульваре Шевченко в Минске

Следственным комитетом установлены обстоятельства взрыва на бульваре Шевченко в Минске. По данным следствия, 17 декабря прошлого года около 3 часов ночи произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме. В результате происшествия погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок. Кроме того, 2 человека и еще один ребенок получили травмы. Как выяснилось, двое жильцов этого дома, супруги, проживавшие в квартире, эпицентре взрыва, решились на суицид. И при этом они планировали сделать его групповым. Муж и жена погибли на месте.