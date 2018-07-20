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Идентифицированы все 5 погибших в Украине белорусов
Мы продолжаем следить за ситуацией в Украине, там сегодня утром произошло ДТП с участием белорусского микроавтобуса. Как сообщили в МИД нашей страны, к настоящему моменту идентифицированы все 5 погибших белорусов. 12 человек остаются в больнице. Из них трое по-прежнему в реанимации. 9 - в хирургическом отделении. Тем временем гомельские медики готовы оказать помощь в транспортировке пострадавших в Беларусь. Что касается компании-перевозчика - участника ДТП, то нам удалось выяснить следующее (видео).
Родственники пострадавших за всей информацией могут обратиться на горячую линию украинской полиции.
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