Идентифицированы все 5 погибших в Украине белорусов

Мы продолжаем следить за ситуацией в Украине, там сегодня утром произошло ДТП с участием белорусского микроавтобуса. Как сообщили в МИД нашей страны, к настоящему моменту идентифицированы все 5 погибших белорусов. 12 человек остаются в больнице. Из них трое по-прежнему в реанимации. 9 - в хирургическом отделении. Тем временем гомельские медики готовы оказать помощь в транспортировке пострадавших в Беларусь. Что касается компании-перевозчика - участника ДТП, то нам удалось выяснить следующее (видео).