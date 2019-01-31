Инцидент в Гродно и Гомеле. Сразу два учебных объекта были заминированы накануне

Новомодный челлендж или простое совпадение. Сразу два учебных объекта были заминированы накануне. Один инцидент в Гродно, другой - в Гомеле. Причем оба поступка совершили через Интернет. В первом случае сообщения с угрозами были опубликованы в социальных сетях, сообщает Следственный комитет. Оперативные службы провели эвакуацию учеников и педагогов 9-й гимназии. Аналогичная ситуация сложилась в Гомеле - в милицию обратилась администрация средней школы № 55 после того, как у себя на сайте обнаружили сообщение от неизвестного: взрывное устройство обещали заложить и активировать после неудачной сдачи учениками контрольной работы. Специалисты провели полное обследование объектов. Сообщения в обоих случаях оказались ложными. Личность злоумышленника в Гродненском ЧП установлена - в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Подозреваемых в Гомеле пока ищут правоохранители. По неподтвержденной информации, это могут быть ученики этой же школы. Мотивы поступков выясняют следователи.