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Иван Носкевич: Как основная рассматривается версия о некачественных фейерверочных изделиях
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске. ЧП произошло вчера.
По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. По предварительной информации, причиной разрывов оказались некачественные боеприпасы российского происхождения.
В результате происшествия разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Медиками была оказана оперативная помощь. Но, к сожалению, одну женщину спасти не удалось, она скончалась на месте происшествия.
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