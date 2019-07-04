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Иван Носкевич: Как основная рассматривается версия о некачественных фейерверочных изделиях

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске. ЧП произошло вчера.


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По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. По предварительной информации, причиной разрывов оказались некачественные боеприпасы российского происхождения.


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В результате происшествия разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Медиками была оказана оперативная помощь. Но, к сожалению, одну женщину спасти не удалось, она скончалась на месте происшествия.

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