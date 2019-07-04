Иван Носкевич: Как основная рассматривается версия о некачественных фейерверочных изделиях

По данным следствия, 3 июля в ходе проведения праздничного салюта произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. По предварительной информации, причиной разрывов оказались некачественные боеприпасы российского происхождения.

В результате происшествия разрушены салютные установки, несколько человек получили травмы. Медиками была оказана оперативная помощь. Но, к сожалению, одну женщину спасти не удалось, она скончалась на месте происшествия.