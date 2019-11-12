Вербовкой занимался гражданин Украины. Сам жил в Литве. Белорусок подбирал для того, чтобы в дальнейшем отправить их в Прибалтику и другие регионы Евросоюза. Причем, потенциальным кандидаткам условия сообщали заранее: фигурант описывал перечень услуг, порядок оплаты, обозначал и свой финансовый интерес. Вербовкой он занимался в интернете.



В Беларусь фигурант приехал за двумя девушками 29 и 32 лет. Их необходимо было переправить в Литву. Задержали мужчину на одной из минских автозаправок.



