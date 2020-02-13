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Канал поставки мефедрона из России пресечен в Могилеве


Мефедрон вызывает привыкание с первого употребления

По мнению специалистов, главной опасностью мефедрона является привыкание к нему с первого же употребления. При этом наблюдаются депрессия, галлюцинации, панические атаки, психические и физиологические расстройства организма, вплоть до тотального поражения личности.

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