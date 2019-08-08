"Хавьер" пришел вновь, Минск подтопило. Работники МЧС оказывают помощь населению

"Хавьер" в очередной раз добрался до Беларуси. В Минск, как и обещали синоптики, пришел циклон с таким знакомым белорусам названием. И если в марте 2013 это были метель и заносы, то сейчас ливни, грозы и штормовой ветер. В белорусской столице из-за сильного дождя было затруднено движение в районе площади Победы и на Партизанском проспекте - зафиксированы подтопления участка проезжей части в районе площади Ванеева, поплыл Игуменский тракт. Общественный транспорт и автомобили попали в погодную пробку, сложно добираться до места и пешеходам. Подтопления носят локальный характер. Работники МЧС сейчас оказывают помощь населению. Спасатели откачивают воду из магазинов, подвалов и домовладений. Заблокированные автомобили буксируются. Как сообщают в МЧС, пострадавших нет.



На завтра также объявлен оранжевый уровень опасности. Картина примерно та же - грозы и шквалистый ветер. При этом будет теплее - до 26 градусов. Уже в выходные дождей станет меньше.