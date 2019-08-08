3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
"Хавьер" пришел вновь, Минск подтопило. Работники МЧС оказывают помощь населению
"Хавьер" в очередной раз добрался до Беларуси. В Минск, как и обещали синоптики, пришел циклон с таким знакомым белорусам названием. И если в марте 2013 это были метель и заносы, то сейчас ливни, грозы и штормовой ветер. В белорусской столице из-за сильного дождя было затруднено движение в районе площади Победы и на Партизанском проспекте - зафиксированы подтопления участка проезжей части в районе площади Ванеева, поплыл Игуменский тракт. Общественный транспорт и автомобили попали в погодную пробку, сложно добираться до места и пешеходам. Подтопления носят локальный характер. Работники МЧС сейчас оказывают помощь населению. Спасатели откачивают воду из магазинов, подвалов и домовладений. Заблокированные автомобили буксируются. Как сообщают в МЧС, пострадавших нет.
На завтра также объявлен оранжевый уровень опасности. Картина примерно та же - грозы и шквалистый ветер. При этом будет теплее - до 26 градусов. Уже в выходные дождей станет меньше.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов
Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов