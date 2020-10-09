А эта история о том, как зарабатывают так называемые змагары. По информации МВД, компания из четверых парней и девушка легкого поведения ограбили иностранца. Все - активные участники протестов. В свободное от революционной деятельности время занимались грабежами. На удочку попал и 30-летний гражданин Ирака.

С иностранцем барышня познакомилась на сайте для оказания интимных услуг. В итоге для гостя с Ближнего Востока все закончилось избиением и потерей денег. Как стало известно, на счету компании это не единственное преступление. Подробности - в следующем материале.

На этих кадрах - 19-летняя барышня из Минска. К своим годам у девушки уже богатый опыт в определенной сфере. Как установили оперативники, юная жрица любви разместила анкету на сайте знакомств с предложением интимного характера. Как рассказала сама задержанная, расчет был в основном на иностранцев, впрочем, одной продажной любовью такие знакомства не ограничивались.

Как оказалось, после знакомства с иностранцем девушка приехала к нему домой и пообещала, что к утехам присоединится ее подруга. Правда, мужчину ожидало разочарование: в дверь постучали компаньоны жрицы любви. Хозяина били кастетом, а вырученные деньги поделили между собой. Уже после в своих показаниях они объяснили милиционерам, якобы не думали, что иностранец обратится за помощью к стражам порядка.

Более того, задержанные признались, что несколькими часами ранее они совершили аналогичное преступление. Удивляет и возраст предприимчивых революционеров - от 15 до 19 лет.