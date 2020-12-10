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Конфликт соседей закончился нападением на милиционера

Инцидент случился в деревне в Могилевском районе, куда участковые приехали по вызову местного жителя. Мужчина рассказал, что сосед угрожал ему расправой. Милиционеры вошли во двор опросить обидчика, но 44-летний сын хозяина дома стал оскорблять милиционеров и применил силу.

Мужчину задержали, он оказался нетрезв. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

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