Консул посольства Беларуси в Украине о ДТП с белорусами в Николаевской области

Последняя информация о ДТП с белорусами в Украине. Сегодня рано утром на трассе в Николаевской области столкнулись микроавтобус и грузовой кран. Мы связались с консулом посольства Беларуси в Украине и у него все подробности.

"Утром 4 октября в посольство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около 6 часов на 290-ом километре трассы Киев - Одесса в районе города Кривое Озеро Николаевской области. В результате столкновения микроавтобуса "Мерседес-Бенц" с белорусскими номерами с двигавшимся в том направлении грузовиком-краном пострадали 6 граждан Республики Беларусь. Все они в настоящее время находятся в центральной районной больнице города Кривое Озеро Николаевской области. Посольством в контакте с компетентными органами Республики Беларусь и местными органами Украины проводится работа по оказанию необходимой помощи пострадавшим белорусским гражданам".