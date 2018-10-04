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Консул посольства Беларуси в Украине о ДТП с белорусами в Николаевской области
Последняя информация о ДТП с белорусами в Украине. Сегодня рано утром на трассе в Николаевской области столкнулись микроавтобус и грузовой кран. Мы связались с консулом посольства Беларуси в Украине и у него все подробности.
"Утром 4 октября в посольство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло около 6 часов на 290-ом километре трассы Киев - Одесса в районе города Кривое Озеро Николаевской области. В результате столкновения микроавтобуса "Мерседес-Бенц" с белорусскими номерами с двигавшимся в том направлении грузовиком-краном пострадали 6 граждан Республики Беларусь. Все они в настоящее время находятся в центральной районной больнице города Кривое Озеро Николаевской области. Посольством в контакте с компетентными органами Республики Беларусь и местными органами Украины проводится работа по оказанию необходимой помощи пострадавшим белорусским гражданам".
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