Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Могилевской области

Партию контрафактного алкоголя изъяли правоохранители в Могилевской области. Более сотни литров в автомобиле перевозил 33-летний житель Чауского района. В багажнике машины нашли 60 литров виски, 10 бутылок коньяка, 12 литров текилы и 60 бутылок водки. Алкоголь стоимостью в 8 700 рублей был изъят и передан на экспертизу. Сотрудники БЭП проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка.