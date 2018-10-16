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Крупная партия контрафактного алкоголя изъята в Жодино

По информации милиции, спиртосодержащая жидкость предназначалась для теневой розничной продажи. В общей сложности это 360 литров фальсифицированной продукции. Под подозрением оказался 67-летний местный житель, который нелегально наладил сбыт на территории города. Товар ему привозил партнер по бизнесу из соседней страны. Производство водки из спирта было налажено в подвале дома, там же был оборудован и склад. Торговля тоже шла с подворья.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Сейчас ему грозит штраф - с учетом повторности до двух с половиной тысяч рублей.

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