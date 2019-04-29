Крупнейшая в истории Беларуси нарколаборатория ликвидирована под Минском

Крупнейшая в истории независимой Беларуси нарколаборатория ликвидирована под Минском. Как сообщает Госпогранкомитет, она специализировалась на производстве психотропов альфа-PVP и альфа-PHP и располагалось в деревне Хатежино. Двое граждан России задержаны с поличным и еще один их соотечественник и подельник - на складе в поселке Малиновка.



