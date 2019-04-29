ЧПЗона X

Крупнейшая в истории Беларуси нарколаборатория ликвидирована под Минском

Крупнейшая в истории независимой Беларуси нарколаборатория ликвидирована под Минском. Как сообщает Госпогранкомитет, она специализировалась на производстве психотропов альфа-PVP и альфа-PHP и располагалось в деревне Хатежино. Двое граждан России задержаны с поличным и еще один их соотечественник и подельник - на складе в поселке Малиновка.

Операцию по ликвидации провели специалисты оперативного подразделения погранслужбы и Комитета госбезопасности совместно с ФСБ России. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства преступной деятельности подозреваемых.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все