Крупное ДТП на МКАД - пострадала семья с тремя детьми

Семья с тремя детьми пострадала в крупном ДТП на Минской кольцевой дороге. Как рассказали в ГАИ, мужчина за рулем Volkswagen накануне вечером увидел перебегающее дорогу животное и резко затормозил. В это время ехавший за ним водитель автомобиля Mazda не успел среагировать и совершил столкновение. Следом в Mazda врезался Opel.



Травмы получили 6 человек. Это водитель Volkswagen и ехавшие в легковом авто Mazda отец, мать и трое детей, самому младшему - один год. Пострадавшие в больнице.