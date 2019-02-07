Крупную партию особо опасного психотропа нашли таможенники в поезде "Одесса-Минск"

Крупную партию особо опасного психотропа нашли гомельские таможенники в поезде "Одесса-Минск". Во время досмотра в таможенном пункте "Терюха" в технологическом помещении вагона оперативники нашли пакет с веществом темно-коричневого цвета. Лабораторные исследования подтвердили, что в его составе есть амфетамин. Его масса составила более 35 граммов.