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Крупную партию особо опасного психотропа нашли таможенники в поезде "Одесса-Минск"

Крупную партию особо опасного психотропа нашли гомельские таможенники в поезде "Одесса-Минск". Во время досмотра в таможенном пункте "Терюха" в технологическом помещении вагона оперативники нашли пакет с веществом темно-коричневого цвета. Лабораторные исследования подтвердили, что в его составе есть амфетамин. Его масса составила более 35 граммов.

К слову, в прошлом году гомельские таможенники пресекли 96 попыток незаконного перемещения наркотиков. А в январе уже 17 таких случаев.

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