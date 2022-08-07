Легковушка и трактор столкнулись в Ушачском районе

В Ушачском районе легковой автомобиль столкнулся с трактором, сообщает БелТА.



ДТП случилось 6 августа на 26-м км автодороги Р29 Ушачи - Докшицы - Вилейка. По предварительным данным, 21-летний водитель "фольксвагена" отвлекся и столкнулся с трактором МТЗ, который двигался в том же направлении. В результате аварии пострадалпассажир, который ехал на переднем сиденье.



В ГАИ напомнили о необходимости сохранять осторожность, внимательность и благоразумие на дороге.