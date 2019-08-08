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Легковушка протаранила машину скорой помощи в Ивацевичах

Та от удара перевернулась на крышу. Авария произошла вчера вечером. По словам очевидцев, девушка - водитель "ситроена" не пропустила микроавтобус с медиками. После удара реанимобиль перевернулся. В карете скорой помощи находилось 5 человек. На место выбывали спасатели, врачи и милиция. По предварительной информации, никто не пострадал.

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