BMW въехала в грузовик в Минске - двух человек доставили в больницу

В Минске водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП, пишет БЕЛТА.

Авария случилась 14 мая около 5:30 на улице Налибокской. 28-летний водитель BMW не справился с управлением, ушел в неуправляемый занос и въехал в припаркованный грузовик Iveco. От удара он сместился и совершил наезд на Citroen.