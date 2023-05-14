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BMW въехала в грузовик в Минске - двух человек доставили в больницу

BMW въехала в грузовик в Минске - двух человек доставили в больницу

В Минске водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП, пишет БЕЛТА.

Авария случилась 14 мая около 5:30 на улице Налибокской. 28-летний водитель BMW не справился с управлением, ушел в неуправляемый занос и въехал в припаркованный грузовик Iveco. От удара он сместился и совершил наезд на Citroen.

Водителя BMW и его 43-летнего пассажира доставили в учреждение здравоохранения для обследования.


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