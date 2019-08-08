Ливни, грозы и шквалистый ветер вызвали подтопления в разных районах Минска

Из-за сильного дождя движение оказалось затруднено в районе площади Победы, Партизанского проспекта, микрорайона Лошица и других местах. Помощь водителям оказывали и спасатели -они откачивали воду на улицах Уборевича и Юношеской. Для мониторинга ситуации в местах возможных подтоплений работают оперативные группы МЧС, спецтехника Горремавтодора и экипажи ГАИ.