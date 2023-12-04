Лобовая авария, автомобиль Kia съехал в кювет и перевернулся, Renault столкнулся с ограждением, пенсионерка угодила под колеса

Минск

Не справился с управлением и влетел в припаркованное авто. Водитель автомобиля ŠKODA не учел погодные условия, ушел в неуправляемый занос и врезался в стоявший у обочины Ford. Повреждения получили лишь авто, люди не пострадали.

Водитель за рулем Volkswagen проехала на красный на одном из столичных перекрестков и спровоцировала ДТП. По информации ГАИ, утром 4 декабря 42-летняя автоледи, поворачивая налево с улицы Маяковского на Аранскую, столкнулась со встречным авто - тоже Volkswagen. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Логойский район

В Логойском районе пострадала пенсионерка, она угодила под колеса. Инцидент произошел вечером 3 декабря в деревне Корень. Водитель легкового авто Fiat ехал по населенному пункту и не заметил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. После ДТП пенсионерку госпитализировали.

Минский район

Водитель автомобиля Mercedes догнал на трассе Volkswagen. Итог - пострадал пассажир. Утром 3 декабря на автодороге Минск - Микашевичи водитель микроавтобуса не учел погодные условия и влетел в ехавшую спереди легковушку. В результате ДТП 61-летняя пассажир Mercedes получила травмы.

Калинковичский район

В Калинковичском районе пострадали сразу три пассажира. Известно, что водитель Kia ехал по трассе Бобруйск - Мозырь - граница Украины. По предварительной информации, шофер сильно разогнался, из-за чего не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия травмированы три женщины-пассажирки.

Минский район

На трассе он Осеевка - Михановичи пострадал водитель, он не справился с управлением на заснеженной дороге. По информации ГАИ, водитель за рулем Volkswagen на закруглении дороги не удержал авто, выехал за пределы проезжей части, где въехал в песчаную насыпь. Шофер в больнице.

Волковысский район

В Волковысском районе водитель также не учла дорожные условия, выехала на полосу встречного движения и угодила в лобовую аварию. ДТП произошло на автодороге Гродно - Ивацевичи. Столкнулись Citroen и Peugeot. В результате ДТП оба участника получили травмы и были доставлены в больницу.

Гродно