Девушка без прав двигалась по встречной полосе на МКАД и устроила ДТП

Лобовое ДТП на Минской кольцевой. Две машины, за рулем которых были женщины, столкнулись сегодня утром. По данным ГАИ, 21-летняя девушка на "мерседесе" запуталась в схемах движения и стала двигаться по встречке, послестолкнулась с автомобилем "Фольксваген". Оба водителя с различными травмами госпитализированы.



Как стало известно, молодая особа, управлявшая "мерседесом", никогда не имела водительского удостоверения. На месте аварии работает следственно-оперативная группа. За данное правонарушение предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

