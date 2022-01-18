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Лобовое столкновение под Петриковом - погиб водитель микроавтобуса
В лобовом столкновении под Петриковом погиб водитель микроавтобуса. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Как отметили в ГАИ, одна из причин происшествия - погодные условия и состояние проезжей части. Известно, что ДТП произошло накануне вечером на трассе М10. Мужчина за рулем "ситроен", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с прицепом грузового МАЗа. При этом шофер попутного большегруза, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель "ситроена" скончался на месте. Водители грузовых автомобилей не пострадали.
ГАИ призывает быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, рекомендует отказаться от рискованных маневров, выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге.
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