Лобовое столкновение под Петриковом - погиб водитель микроавтобуса

В лобовом столкновении под Петриковом погиб водитель микроавтобуса. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Как отметили в ГАИ, одна из причин происшествия - погодные условия и состояние проезжей части. Известно, что ДТП произошло накануне вечером на трассе М10. Мужчина за рулем "ситроен", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с прицепом грузового МАЗа. При этом шофер попутного большегруза, пытаясь уйти от столкновения, съехал в кювет и опрокинулся. От полученных травм водитель "ситроена" скончался на месте. Водители грузовых автомобилей не пострадали.



ГАИ призывает быть внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, рекомендует отказаться от рискованных маневров, выбирать безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге.