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Лобовое столкновение со смертельным исходом
Дорожная милиция выясняет обстоятельства смертельной аварии в пригороде столицы. По предварительной информации, рано утром вблизи агрогородка Крупица автомобиль ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером. От полученных травм шофер "девятки" погиб на месте, двое его пассажиров доставлены в больницу. По информации ГАИ, никто из них не был пристегнут. Травмы получила также водитель "тойоты". А вот ее 5-летняя дочка не пострадала – ребенка спасло детское кресло и ремень безопасности.
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