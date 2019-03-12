Лобовое столкновение в Вилейском районе

Водитель БМВ не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и не разминулся с "тойотой". Водитель БМВ не пострадал, а вот шофера "тойоты" пришлось деблокировать спасателям. С травмами различной степени тяжести пострадавший доставлен в больницу. В связи со сложными погодными условиями инспекторы ГАИ советуют пока не переходить на летнюю резину.