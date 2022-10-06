Лось спровоцировал смертельное ДТП в Лунинецком районе

Смертельное ДТП произошло вечером 5 октября на 381-м км дороги М-10 граница РФ - Гомель - Кобрин, пишет sb.by.



По предварительной информации, 49-летний житель Лунинца, управляя автомобилем Kia Sportage, наехал на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. После столкновения животное отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд водитель автомобиля Audi A6.



В результате аварии 56-летний водитель и 53-летняя пассажирка последнего скончались на месте.



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