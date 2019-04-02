Лжеархимандрит собирает деньги якобы на церковные нужды в Витебской области

В Витебской епархии предупреждают о действии мошенника на территории области. На сайте говорится, что уроженец Могилевщины Георгий Крот представляется архимандритом Грузинской православной церкви. Используя поддельные документы, мужчина собирает деньги якобы на церковные нужды и покупку облачений, а также предлагает совершение обрядов. Семь лет назад мошенник уже каялся в содеянном, но взялся за старое. Сейчас он действует через группу в соцсети.