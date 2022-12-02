Маршрутка с пассажирами сбила лося на трассе Минск - Гродно

На трассе Минск - Гродно в серьезную аварию попала маршрутка с пассажирами, сбившая лося. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома в официальных соцсетях.

ДТП произошло около 1 декабря в 18:30 на 205-м километре трассы Минск - Гродно. По дороге из Минска в Гродно 27-летний водитель маршрутного микроавтобуса "Мерседес" не смог избежать столкновения с выбежавшим на трассу лосем. После наезда маршрутка оказалась в кювете, где ударилась в придорожное дерево.

После аварии в больницу были доставлены несколько пассажиров. Госпитализация потребовалась троим. В Щучинскую больницу с различными переломами доставили двух женщин, 34 и 64 лет, а также 62-летнего мужчину.