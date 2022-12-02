3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Маршрутка с пассажирами сбила лося на трассе Минск - Гродно
На трассе Минск - Гродно в серьезную аварию попала маршрутка с пассажирами, сбившая лося. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома в официальных соцсетях.
ДТП произошло около 1 декабря в 18:30 на 205-м километре трассы Минск - Гродно. По дороге из Минска в Гродно 27-летний водитель маршрутного микроавтобуса "Мерседес" не смог избежать столкновения с выбежавшим на трассу лосем. После наезда маршрутка оказалась в кювете, где ударилась в придорожное дерево.
После аварии в больницу были доставлены несколько пассажиров. Госпитализация потребовалась троим. В Щучинскую больницу с различными переломами доставили двух женщин, 34 и 64 лет, а также 62-летнего мужчину.
"Все трое пострадавших ремнями безопасности в маршрутке не пользовались", - подчеркнули в ГАИ. По факту аварии проводится проверка. Правоохранители напомнили, что именно водители должны контролировать, пристегнуты ли ремнями их пассажиры. В случае ДТП водителю придется нести более серьезную ответственность за тяжелые травмы пассажиров.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все