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Маршрутное такси попало в ДТП под Могилевом

Авария произошла недалеко от деревни Сидоровичи. По информации ГАИ, микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших жители Могилева, Гомеля и Гомельской области и гражданин Украины. У них ушибы и травмы головы.

Водитель маршрутного такси в ДТП не пострадал.  

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