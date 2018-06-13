Маршрутное такси попало в ДТП под Могилевом

Авария произошла недалеко от деревни Сидоровичи. По информации ГАИ, микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших жители Могилева, Гомеля и Гомельской области и гражданин Украины. У них ушибы и травмы головы.