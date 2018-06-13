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Маршрутное такси попало в ДТП под Могилевом
Авария произошла недалеко от деревни Сидоровичи. По информации ГАИ, микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Четыре человека госпитализированы. Среди пострадавших жители Могилева, Гомеля и Гомельской области и гражданин Украины. У них ушибы и травмы головы.
Водитель маршрутного такси в ДТП не пострадал.
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