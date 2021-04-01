Спасатели столицы помогли сегодня оперативно потушить авто. Машина Peugeot загорелась во время движения на Партизанском проспекте. Водитель почувствовал запах гари. Когда остановился, увидел, что тлеет задний фонарь. Самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось, мужчина срочно вызвал пожарных.