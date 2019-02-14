Милиция раскрыла схему хищения продуктов для гомельских школ

Новые факты хищения продуктов для гомельских школ. Речь идет об ущербе в 46 тысяч рублей. Житель областного центра, завпроизводством и товаровед комбината школьного питания задержаны и сейчас находятся в изоляторе. Уголовное дело переквалифицировано со второй части статьи "Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями" на четвертую. У каждого фигуранта была своя роль. Завстоловой отправляла на склад комбината ежедневные заявки на продукты. При этом в документах она завышала количество учащихся. Таким образом, появлялись излишки, которые товаровед оформляла липовыми накладными и оставляла на складе. Подложные документы подписывала заведующая. Кстати, их товаровед во время проверки пыталась сжечь, об этом нам рассказали в МВД. Ну а похищенные крупы, мясо, сгущенное молоко, сахар, крабовые палочки и другие продукты продавали в городе или вывозили в Россию. Схема работала на протяжении всего прошлого года. Но в МВД полагают, что все может быть куда масштабнее. Во время проверки были выявлены похожие схемы еще в 15 школах города с общим ущербом порядка 200 тысяч рублей.