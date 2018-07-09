Милиция задержала минского поджигателя

Неработающий 38-летний мужчина поджег три машины в купальскую ночь. Его мотивы пока неизвестны. При осмотре места ЧП были найдены разбросанные куриные тушки, свиные уши и языки, а также купюры номиналом пять долларов и две банки красной краски. Под каждым сгоревшим авто обнаружены канистры с горючей жидкостью. Еще одна канистра - под целым автомобилем, но она не загорелась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался.