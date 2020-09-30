Минчане, повредившие машину семьи милиционера, пояснили свои действия

При силовой поддержке бойцов СОБР задержаны пятеро минчан. Они повредили машину семьи милиционера. По факту возбуждено уголовное дело. Задержанным от 28 до 39 лет. Они прокололи шины, залили монтажной пеной дверные проемы, а кузов испортили краской. Отмечается, что задержанные - активные участники протестов и таким образом решили выместить злобу к правоохранителям.



Позже на допросе задержанные более четко пояснили свои действия.



"У нас есть чат, туда скидывали много постов, что это какой-то злостный милиционер, который несправедливо избивал, задерживал. На подходе к машине я узнал, что это женщина. Я клянусь, что этого не знал, я не знал, что машина принадлежит супруге милиционера".



"Хотели проверить, как говорится, есть яйца или нет. Поэтому пошел. Машину я не царапал, колеса не резал, ничего такого не делал, просто баллончиком попшикал красного цвета".



Материалы проверки переданы следователям для правовой оценки. Ранее подозреваемые не привлекались к уголовной ответственности. Один из них безработный, остальные трудятся развозчиками пиццы, тренером по карате и работником метро.



