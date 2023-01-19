Минчанка отдала телефонным мошенникам 6 тыс. долларов за спасение невестки

6 тысяч долларов на спасение невестки. Такую сумму отдала женщина в Минске телефонным мошенникам. На домашний телефон пенсионерке позвонила девушка, представилась женой ее сына и сообщила, что попала в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей необходимо передать крупную сумму.

В Бресте курьеры телефонных мошенников приехали к трем пенсионерам. Жертвы передали им в общей сложности около 9 тысяч долларов. В одном случае афериста задержали. В Пинске на съемной квартире у жителя России удалось изъять часть денег. В другом случае 73-летнюю женщину смутил неопрятный вид курьера, и она перед самым моментом передачи сбережений передумала их отдавать. Пока женщина звонила дочери, курьер убежал.

