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Минчанка отдала телефонным мошенникам 6 тыс. долларов за спасение невестки
6 тысяч долларов на спасение невестки. Такую сумму отдала женщина в Минске телефонным мошенникам. На домашний телефон пенсионерке позвонила девушка, представилась женой ее сына и сообщила, что попала в ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей необходимо передать крупную сумму.
В Бресте курьеры телефонных мошенников приехали к трем пенсионерам. Жертвы передали им в общей сложности около 9 тысяч долларов. В одном случае афериста задержали. В Пинске на съемной квартире у жителя России удалось изъять часть денег. В другом случае 73-летнюю женщину смутил неопрятный вид курьера, и она перед самым моментом передачи сбережений передумала их отдавать. Пока женщина звонила дочери, курьер убежал.
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