ЧПЗона X

Минские таможенники обнаружили в посылке из Евросоюза марки с психотропом

Опасное вещество - лизергид - зафиксировала кинологическая служба при досмотре одного из международных почтовых отправлений в пункте таможенного оформления "Аэропорт Минск-2". Экспертиза подтвердила вещество. Посылка следовала в адрес минчанина. Его уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все