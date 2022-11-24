Миссия выполнима: мужчина остановил грузовик голыми руками и спас человека

Удивительная история произошла на филиппинском острове Лусон. Рабочие проводили наладку электропроводки, один из них случайно толкнул проходившего мимо мужчину. Пешехода повело в сторону, и он угодил прямо под колеса многотонной машины. Сам виновник инцидента попытался исправить свой неуклюжий жест и буквально руками уперся в грузовик, чтобы его остановить. Прошло несколько напряженных секунд, прежде чем стало понятно, что пешеход выжил. Ему помогли выбраться из-под днища автомобиля и поставили на ноги.