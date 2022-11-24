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Миссия выполнима: мужчина остановил грузовик голыми руками и спас человека
Удивительная история произошла на филиппинском острове Лусон. Рабочие проводили наладку электропроводки, один из них случайно толкнул проходившего мимо мужчину. Пешехода повело в сторону, и он угодил прямо под колеса многотонной машины. Сам виновник инцидента попытался исправить свой неуклюжий жест и буквально руками уперся в грузовик, чтобы его остановить. Прошло несколько напряженных секунд, прежде чем стало понятно, что пешеход выжил. Ему помогли выбраться из-под днища автомобиля и поставили на ноги.
В пабликах пишут, что пострадавший отделался ссадинами и испугом.
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