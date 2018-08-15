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Молнии спровоцировали пять пожаров в Гродненской области

Повреждены только хозпостройки и крыши. К счастью, из людей никто не пострадал. А в деревне Гожа Гродненского района горел костел 19 века, который является историко-культурной ценностью. Когда начался пожар, внутри никого не было. В храме святых апостолов Петра и Павла в колокольню попал разряд молнии. На место прибыли 6 пожарных расчетов, благодаря которым и удалось избежать серьезных последствий. В итоге обгорело несколько книг и одежда.

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