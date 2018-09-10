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Мотоцикл и трактор столкнулись в Узденском районе

В момент аварии водитель сельскохозяйственной машины осуществлял левый поворот, а байкер - обгон. В итоге дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла с травмами госпитализирован.

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