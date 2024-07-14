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Мотоциклист и пассажир погибли в Минской области при столкновении с поездом
В Минской области мотоциклист столкнулся с поездом, пассажир и сам водитель погибли. Об этом пишетБЕЛТА со ссылкой на пресс-центр Белорусской железной дороги.
Отмечается, что 14 июля в 9:34 на станции Колосово мотоциклист, нарушив правила дорожного движения, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, выехал на пешеходный переход, в результате чего произошло столкновение мотоцикла с поездом № 734 Брест - Минск. Пассажир и водитель мотоцикла были смертельно травмированы.
Из-за повреждения состава задержка поезда составит ориентировочно 2 часа, отметили в БЖД.
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