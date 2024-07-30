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Мумифицированный труп женщины обнаружили в Гомеле

Мумифицированный труп женщины обнаружили в Гомеле

В одной из квартир Гомеля обнаружен мумифицированный труп одинокой престарелой женщины, пишет БЕЛТА.

Тело женщины 1939 года рождения было без видимых признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что гомельчанка умерла около 8 месяцев назад.

85-летняя женщина относилась к категории граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей у нее нет. При этом ее адрес в списки смотровой комиссии не был включен.

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