Начнем новости с последних дорожно-транспортных происшествий. Мужчина погиб в аварии в Слуцком районе. Микроавтобус "Форд" на высокой скорости врезался в машину дорожной службы. В этот момент проводились ремонтные работы. Спасти водителя "Форда" не удалось, второй - госпитализирован. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

А в центре столицы от сильного удара опрокинулось такси. В салоне находились два пассажира. В момент аварии водитель другого легкового авто выезжал на магистраль и не уступил дорогу такси. В итоге ДТП серьезных травм никто не получил.