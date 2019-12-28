МВД Казахстана изучает несколько версий крушения самолета вблизи Алматы

Черные ящики с разбившегося накануне под Алматы лайнера передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет. Тем временем МВД Казахстана уже обнародовало три версии крушения: техническая неисправность, погодные условия, а также возможные ошибки при пилотировании. Следствие изучает все доступные аудио- и видеозаписи. Сегодня в Казахстане объявлен общенациональный траур по двенадцати погибшим при авиакатастрофе. Среди них четыре иностранца: гражданин Китая, Кыргызстана и два выходца из Украины.



