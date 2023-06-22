МВД: Сейчас только один пассажир перевернувшегося в Витебском районе автобуса находится в больнице

На данный момент в учреждении здравоохранения находится только один пассажир туристического автобуса, попавшего в ДТП в Витебском районе. Об этом корреспонденту сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-секретаряМВД НатальюСахарчук.

По ее словам "в больнице на лечении осталась только одна пассажирка перевернувшегося автобуса, это гомельчанка 1978 года рождения".

Сахарчук также отметила, что туристический автобус, попавший в ДТП в Витебском районе, принадлежал одной из гомельских фирм. Также пресс-секретарь МВД уточнила, что за рулем автобуса находился 34-летний житель Гомеля.

Как сообщалось ранее, ДТП случилось на 93-м километре автодороги М8 Граница РФ - Витебск - Гомель в Витебском районе рядом с деревней Васюты сегодня в 17.40. Туристический автобус Neoplan, двигаясь в попутном направлении, столкнулся с автомобилем Nissan, который остановился на перекрестке. В итоге автобус оказался в правом по ходу движения кювете, где перевернулся.

Автобус вез туристов в Санкт-Петербург на экскурсию. Всего в салоне, помимо водителя, находились 49 человек - семьи, в том числе с детьми.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС и медики.