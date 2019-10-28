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МВД сообщило о задержании 36-летнего сбытчика наркотиков
Два пистолета, почти полкилограмма амфетамина и крупная сумма денег. МВД сообщило о задержании 36-летнего сбытчика наркотиков. Его взяли после сделки. В ходе обысков дома у подозреваемого, а также в автомобилях, которые принадлежали как ему, так и родственникам, обнаружены 450 граммов наркотического порошка, полимерные пакеты, весы и оружие. Изъяли и несколько пачек наличных: доллары, евро и белорусские рубли. Уголовное дело возбуждено по третьей части статьи - за незаконный оборот наркотиков.
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