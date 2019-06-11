ЧПЗона X

На берегу Минского моря сегодня горел катер

Возгорание заметили очевидцы и сообщили спасателям. Для ликвидации пламени понадобились четыре пожарные машины. Пострадавших нет, по факту возгорания проводится проверка.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все