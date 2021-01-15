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На дорогах страны

Не учла погодных условий

Не все водители, к сожалению, учитывают условия погоды. В Минске авария с участием троллейбуса - он остановился на пересечении улиц Вирской - Брилевской из-за технической неисправности, и в него врезалась водитель Kia. От удара автомобиль отбросило в крайнюю правую полосу на маршрутку. В результате происшествия водитель Кіа получила телесные повреждения и доставлена в медучреждение.

Избежал столкновения и наехал на светофор

Вот, чтобы избежать столкновения, этот автомобиль наехал на светофор. Авария произошла сегодня на столичной улице Денисовской. 20-летний водитель Volkswagen ехал с Аэродромной в направлении Маяковского. Во время перестроения не пропустил Citroen. В результате - последний срочно затормозил, выехал на разделительную полосу и сбил светофор. Пострадавших нет.

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