На дорогах страны

Не все водители, к сожалению, учитывают условия погоды. В Минске авария с участием троллейбуса - он остановился на пересечении улиц Вирской - Брилевской из-за технической неисправности, и в него врезалась водитель Kia. От удара автомобиль отбросило в крайнюю правую полосу на маршрутку. В результате происшествия водитель Кіа получила телесные повреждения и доставлена в медучреждение.